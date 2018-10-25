وزير خارجية إيطاليا: أفريقيا فرصة كبيرة للاستثمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن القارة الأفريقية تمثل فرصة كبيرة للاستثمار بالنسبة لبلاده.

وفي تصريحات على هامش الدورة الثانية لمؤتمر إيطاليا ـ أفريقيا، الملتئم بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، أضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، “نشهد في روما اليوم، حضور جميع دول القارة الإفريقية، أغلبها ممثَلة من قبل وزراء خارجياتها، وهذا يمتلك أهمية بالغة من وجهة نظر العلاقات السياسية الإيطالية في العالم المعولم”، كما “يمثل من ناحية المظهر أيضاً، الأهمية التي تنسبها إلينا هذه الدول”.

ووفقا لوزير الخارجية، فإن “إيطاليا، التي تطل من وجهة نظر الجغرافيا السياسية، عبر البحر الأبيض المتوسط من أوروبا إلى أفريقيا، يمكنها أن تجد فرصا كبيرة للاستثمار، العمل لشركاتها، التنمية التجارية والمشاركة في نمو القارة الأفريقية”.