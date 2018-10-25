نتنياهو: التطبيع مع العرب سيؤدي للسلام مع الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رأى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه “لو انفتحنا على العالم العربي، وطبعّنا العلاقات معه، فهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى امكانية المصالحة والسلام مع الفلسطينيين”.

وقال “إعتقدنا دائما أن لو حللنا مشكلة الفلسطينيين سيفتح هذا الأبواب أمام تحقيق السلام مع العالم العربي. هذا صحيح بالتأكيد لو كان بالإمكان القيام بذلك ولكن ربما أنه من الصحيح أيضا وربما أكثر هو بأن لو انفتحنا إلى العالم العربي وطبعنا العلاقات معه فهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى امكانية المصالحة والسلام مع الفلسطينيين. يجب علينا القيام بهذين الأمرين ولكن لا يجوز لنا أن نقلل من قيمة الانفتاح والعطش المتواجدين في العالم العربي حيال إسرائيل. والسبب الرئيس لذلك هو الإبداع”.

جاء ذلك خلال مشاركته ونائب الرئيس الصيني وانغ تشي-شان في حفل تدشين مركز بيريس للإبداع الذي أقيم في مجمع المعارض بتل أبيب.

وقال نتنياهو “إن الإبداع التكنولوجي لا يشكل محركا لتحقيق التقدم فحسب بل هو يشكل أيضا محركا لتحقيق السلام. لا أتكلم فقط بشكل نظري. عدة دول مجاورة تمد الآن يدها إلى إسرائيل وتطبع علاقاتها معنا. هذه هي خطوة نحو السلام, بسبب الإبداع التكنولوجي. هذه الدول تريد الابتكارات الإسرائيلية ليس فقط للأغراض الأمنية بل أيضا للأغراض المدنية. إنها تريدها للمياه وللصحة ولتكنولوجيا المعلومات وللطاقة الشمسية ولكل شيء”.

واضاف “إنها (الدول العربية) تنظر حواليها في المنطقة وفي العالم، كما تفعل دول أخرى، وهي تعتبر إسرائيل مركزا للحداثة يستطيع أن يعطي مواطنيها حياة أفضل وأكثر أمانا وأغنى وأطول. وهذا يحدث الآن في الشرق الأوسط وهذا يشجع السلام”.

وتابع نتنياهو “بيريز اعتقد بانه لو كان بإمكاننا التوصل إلى أطياف كبيرة من شعوب الشرق الأوسط وهي تستطيع أن تشخص الوعد الذي يكمن في التكنولوجيا وفي الإبداع من أجل مستقبلها, ففي نهاية الأمر التقدم سيدحر عقلية العصور الوسطى، أعتقد أن هذا صحيح ولهذا السبب أعتقد أن السلام والإبداع متشابكين ببعضهما البعض وإنني متأكد أنكم ستسمعون عن هذه التشابكات خلال الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة بشكل أوضح من كلامي. سيمكنكم الحكم في ذلك بأنفسكم”.

من جهة ثانية، قال نتنياهو”أما السياحة الصينية إلى إسرائيل فطلبت طلبا بسيطا مفاده ان %1 فقط من الشعب الصيني سيزور إسرائيل. ثم قلصت هذا الرقم إلى %0.1. هذا سيكفينا لأننا لا نستطيع ضيافة أكثر من ذلك ولكن قدراتنا في هذا المجال ستتزايد”.

وأضاف “لدينا ثقة كبيرة بعلاقاتنا مع الصين ومع دول أخرى ومستقبلا مع دول في الشرق الأوسط. أؤمن وآمل أنه حتى منتصف القرن الـ-21 وربما قبل ذلك بكثير سنرى تغييرا، حيث رؤية بيريز حول ثمار التقدم ستؤدي إلى إحداث تغيير في حياة مجتمع واحد تلو الآخر وإلى تحقيق رؤية من السلام يعتقد الكثيرون أنها خيالية ولكنها هي بالفعل واقعا قد يتحقق”