يوروستات: ارتفاع أعداد رخص الإقامة الممنوحة لرعايا دول غير أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر أحدث تقرير لمكتب الإحصائيات الأوروبية (يوروستات)، ارتفاعاً ملحوظاً في نسب منح الدول الأعضاء في الاتحاد رخص إقامة قانونية لمواطني دول خارج حدود الاتحاد الاوروبي.

وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن نسبة الحاصلين على رخص إقامة عام 2017، قد ارتفع بنسبة 4% عما كان عليه في العام الذي سبق، حيث “تم منح 3,1 مليون رخصة إقامة العام الماضي لأشخاص قادمين من خارج الاتحاد، خاصة سورية وأوكرانيا”، حسب النص.

وحصل 26% من الأشخاص على رخص إقامة العام الماضي في دول الاتحاد لأسباب عائلية، و 17% منهم لأسباب تتعلق بالتعليم، بينما حصل 24% على حق الإقامة بسبب حاجتهم للحماية الدولية.

وتوزعت النسب الباقية بين الأشخاص الذين يقيمون في دول الاتحاد لغرض العلاج الطبي أو العمل أو غير ذلك.

وتتصدر بولندا قائمة الدول التي منحت أكبر عدد من رخص الإقامة، فقد سمحت وارسو لـ 22% من مجمل القادمين إلى أراضي الاتحاد العام الماضي بالإقامة لأسباب متعددة، تلتها ألمانيا بنسبة 17% ثم فرنسا بنسبة 8% وإيطاليا 6%.