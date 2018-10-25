سالفيني: نريد التوصل لإتفاق مع بروكسل ولكن على مواقفنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، رفض تعديل مشروع قانون الموزانة، الذي رفضته المفوضية الاوروبية ومنحت الحكومة الايطالية ثلاثة أسابيع لتقديم نسخة جديدة منه.

وقال سالفيني للصحفيين اليوم الخميس، في معرض إجابته على سؤال بشأن دعوة محافظ المصرف المركزي الاوروبي، ماريو دراغي، الطرفين التوصل إلى إتفاق، “أنا أيضا أحبذ التوصل إلى اتفاق ، ولكن على مواقفنا”.

واضاف سالفيني مخاطبا الصحفيين أمام مقر مجلس الشيوخ الايطالي في روما، “لا يمكنكم توجيه نفس السؤال يوميا، لا تغيير في الموازنة. لا يمكننا القول يوم الاثنين: لا تعديل في الموازنة، ويوم الثلاثاء: نعم ستعدّل”.

وكان دراغي (المحافظ الاسبق للمصرف الوطني الايطالي) قد شدد في وقت سابق اليوم الخميس على أن التوسط في المفاوضات بين روما وبروكسل “بالتأكيد ليست مهمتنا” في المركزي الأوروبي، ولكنه رأى أن “توصل الطرفان إلى شكل من أشكال الاتفاق هو مسألة منطقية لإدراك ماهو مفيد للبلاد ويصب في مصلحة الافراد والشركات”.