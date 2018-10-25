إيطاليا: كونتي يستقبل فائز السراج غدا الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر في رئاسة الوزراء في روما بأن رئيس الحكومة الايطالية، جوزيبي كونتي سيستقبل ظهر غد الجمعة بمقر الحكومة (قصر كيجي) رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج.

وكان كونتي قد نوه في خطابه أمام المؤتمر الوزاري إيطاليا-افريقيا، الملتئم في نسخته الثانية بمقر الخارجية الايطالية، بأن “التأكيد على أن أمن أفريقيا هو أمننا ليس مجرد خطاب بل هو واقع ملموس”. وأردف “من هذا المنظور، دفعنا التزامنا باستقرار ليبيا إلى قرار إستضافة مؤتمر في باليرمو في 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يضع هدفاً أساسيا يتمثل في إعادة التأكيد على الدعم القوي والمتضام من طرف المجتمع الدولي للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن مؤتمر باليرمو “هو مؤتمر من أجل ليبيا، وأيضا مع ليبيا، لأننا نعتقد أنه لا يمكن أن التوصل لحل مستدام، دون الإلتزام الكامل بالمسؤولية من طرف الشعب والمؤسسات الليبية”.