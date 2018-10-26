ماكرون “يأسف” لاختيار بلجيكا طائرات حربية أمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن “الأسف” لقرار السلطات البلجيكية شراء طائرات حربية أمريكية من طراز إف-35، بدل طائرات رافال الفرنسية.

وكان قرار الحكومة البلجيكية شراء مقاتلات إف-35 لتحديث أسطولها الجوي الحربي وتعويض طائرات إف-16 القديمة والتي لا تزال قيد الخدمة، قد أثار جدلاً في أروقة المعارضة داخل البلاد، وطرح العديد من الأسئلة على المستوى الأوروبي.

وعبر ماكرون عن استغرابه وأسفه لقرار الحكومة البلجيكية التي فضلت العرض الأمريكي على العرض الذي قدمته بلاده، وقال “من الناحية الاستراتيجية هذا تصرف يسير بعكس المصلحة الأوروبية”، حسب كلامه.

ودافع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، عن اختيار حكومته للطائرة الأمريكية، بالتأكيد على أنه لم يتلق عرضاً فرنسياً يتناسب مع المعايير المطلوبة.

ونفى ميشيل أن تكون بلاده قد تعرضت لضغط أمريكي لشراء طائرات إف-35، مؤكداً أن العرض الأمريكي كان الأكثر جودة من ناحية النوعية والثمن.

ومن جهتها، ترى أحزاب المعارضة في بلجيكا أن عملية شراء الطائرات الأمريكية كانت تفتقر إلى المصداقية والشفافية، منوهة بالعيوب التقنية الكثيرة الموجودة في الطائرات الأمريكية.