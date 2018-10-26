فتح تستنكر استضافة قطر والإمارات لوفود رياضية إسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- استنكرت حركة (فتح) استضافة دولتي قطر والإمارات لوفود رياضية إسرائيلية .

واعتبرت الحركة، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن “أي تطبيع مع دولة الاحتلال قبل تحقيق السلام الشامل واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية يضعف الموقفين العربي والفلسطيني”.

وقالت الحركة في بيان، حمل توقيع المتحدث باسمها عاطف ابو سيف، إن “دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الشرائع الدولية وترفض كل القرارات التي تهدف لتحقيق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية”.

ويشارك فريق اسرائيلي في بطولة العالم للجمباز في قطر، فيما يشارك وفد رياضي اسرائيلي ببطولة عالمية في الامارات ويضم الوفد وزيرة الرياضة، ميري ريغيف.

وشددت فتح على “ضرورة النضال العربي المشترك من أجل استعادة الحقوق العربية”. وقالت إن “دولة الاحتلال التي رفضت مبادرة السلام العربية التي نصت على استجابة إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية قبل اي تقارب معها تتواصل سياساتها القمعية ضد شعبنا الاعزل”.

واعتبرت الحركة ان “مشاركة لاعبين من دولة الاحتلال في بطولات تجري في البلدان العربية هدايا مجانية تتلقاها سلطات الاحتلال تدفعها للامعان أكثر في استلاب الحقوق العربية في فلسطين وهضبة الجولان”.