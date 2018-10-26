دي مايو: محافظ المصرف المركزي الاوروبي يسمم الأجواء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنتقد نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية الايطالي، لويجي دي مايو، تصريحات لمحافظ المصرف المركزي الاوروبي، ماريو دراغي تضمنت تحذيرات من تداعيات إرتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر والبنوك الايطالية، مناشداً روما وبروكسل بالتوصل لإتفاق بشأن الجدل الحالي حول نسبة العجز المستهدفة في مشروع موازنة الحكومة للعام القادم.

وقال دي مايو “أنا مندهش من أن شخصية إيطالية، على رأس البنك المركزي الأوروبي، تعمل على زيادة تسميم الأجواء”.

وأضاف دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم شريكة حزب رابطة الشمال في الإئتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا، “نحن نعمل على موازنة لا مثيل لها من قبل، تدعم الضعفاء وليس مجموعات الضغط والمصارف”. وقال “سنلتزم بالوعود التي قطعناها أمام الناخبين، ولن نتراجع”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت مشروع الموازنة الايطالي ومنحت روما مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم مشروع موازنة جديد، مشيرة إلى أن الباب لا زال مفتوحاً للحوار.