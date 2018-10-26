سالفيني: كفى هراء من بروكسل بشأن غجر الروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني المسؤولين الأوروبيين الى الكف عن الهراء بشأن غجر الروما في بلاده.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات المفوضة الأوروبية لشؤون العدل، فيرا جوروفا، التي أعربت عن “القلق” من ناحية الغجر في إيطاليا.

وبهذا الصدد، أضاف وزير الداخلية “مزيد من الهراء من بروكسل”، متسائلا “لماذا لا تأت السيدة المفوضة لزيارة معسكر غجر في روما أو ميلانو، لكي ترى ما فيه من الأسلحة، غياب القانون، استغلال الأطفال والأشياء المسروقة؟”.

وذكر زعيم رابطة الشمال أنه “ربما كانت (المفوضة) ستستيقظ بذلك وتغير رأيها”، وخلص الى القول “اريد نظاماً وقواعد، وانتهى الأمر”.