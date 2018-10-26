إيطاليا: كونتي يستقبل السراج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئاسة الوزراء في روما أن رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي إستقبل بمقر الحكومة (قصر كيجي) رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج.

ولم يتطرق بيان مقتضب صدر عن رئاسة الوزراء إلى تفاصيل اللقاء، الذي من المؤكد أنه يكون ركز على مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية، المقرر في 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وسيستقبل رئيس الوزراء الايطالي في وقت لاحق اليوم الجمعة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وكان كونتي قد أشار، في خطابه أمام المؤتمر الوزاري إيطاليا-إفريقيا بمقر الخارجية الايطالية أمس الخميس، إلى أن مؤتمر باليرمو “هو مؤتمر من أجل ليبيا، وأيضا مع ليبيا، لأننا نعتقد أنه لا يمكن التوصل لحل مستدام، دون الإلتزام الكامل بالمسؤولية من طرف الشعب والمؤسسات الليبية”.