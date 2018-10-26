الخارجية الفلسطينية: السفير الامريكي يتصرف كمحتل ومستوطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن السفير الامريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان يعفي نفسه كسفير لبلاده ويتصرف كـ”محتل ومستوطن”.

وأعلنت أنها “تدين بأشد العبارات مواقف السفير الأمريكي فريدمان ،التي كررها اثناء مخاطبته القادة اليهود الأمريكيين في تل ابيب، وتدين بشده تفاخره بأنه (مدافعا يمينيا، غير معتذرا، عن إسرائيل”.

وكان فريدمان ادلى بأقواله هذه قبل يومين في مؤتمر للمنطمات اليهودية في امريكا عقد في تل ابيب.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن “فريدمان يواصل انتمائه وانحيازه الأعمى للمستوطنين والاستيطان والاحتلال واليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، ويتصرف على أساس انه مستوطن يتخذ مواقف حزبية وشخصية ويصرح بها متناسيا عن قصد انه سفير، وأنه سفير الولايات المتحدة الامريكية “.

واضافت “كما يواصل فريدمان تبني ذرائع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، ويرفع شعاراته ويتبنى مواقفه في المجالات كافة”.

وسبق للسلطة الفلسطينية ان وجهت انتقادات حادة الى فريدمان لدعمه الاستيطان ورفضه حل الدولتين.

وقطعت السلطة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الادارة الامريكية نهاية العام الماضي، بعد اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل.