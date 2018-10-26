زيارة غير معلنة لنتياهو الى سلطنة عمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – كُشف النقاب عن زيارة غير معلنة قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى سلطنة عمان التقى خلالها السلطان قابوس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للانباء، الجمعة، إن “رئيس الوزراء نتنياهو عاد وزوجته اليوم إلى إسرائيل في ختام زيارة رسمية قاما بها إلى سلطنة عُمان حيث التقى رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد”.

واضاف البيان أن “السلطان قابوس وجه دعوة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين”. وأن “زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عُمان تشكل أول لقاء رسمي يعقد بهذا المستوى منذ عام 1996”.

وتابع “شارك في الزيارة كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت”.

ونص البيان المشترك الذي صدر خلاصةً للزيارة على أن “اللقاء تناول السبل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط كما تم خلاله بحث قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي “إن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد”.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة (آكي) الايطالية للانباء، إن السلطان قابوس طلب الاستماع من الرئيس الفلسطيني الى سبب المأزق في عملية السلام وسبل اعادة احياء العملية”.

يذكر أن سلطنة عمان لا تقيم علاقات رسمية مع اسرائيل، بينما ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

هذا وقد رافقت عقيلة رئيس الوزراء الاسرائيلي سارة، نتنياهو في الزيارة التي لم يحدد تاريخها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد زار سلطنة عمان الاسبوع الماضي حيث التقى السلطان قابوس.