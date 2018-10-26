قضائي إيطالي: لا يمكن أن يكون التخلص من المهاجرين المنطق السائد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قضائي إيطالي إن مبدأ التخلص من المهاجرين لا يمكن أن يكون هو المنطق السائد.

وفي معرض حديثه عن مرسوم وزير الداخلية ماتيو سالفيني حول الأمن والهجرة، اضاف مدعي عام تورينو (شمال) أرماندو سباتارو في تصريحات إذاعية، الجمعة “نحن ننتظر مسيرة تحويل المرسوم إلى قانون”، لكن “أنا أنوه بأن القوى السياسية، سياسيين منفردين، باحثين، ومنظمات إنسانية، أبرزوا أن هناك بعض الجوانب غير الدستورية في بعض المعايير”.

وأشار سباتارو الى أن “من الواضح، في رأيي، أن منطق إجراء قانوني ما لا يمكن أن يكون إيجاد طريقة للتخلص من المهاجرين، الذين يفرون من بلدانهم على أمل العثور على حياة كريمة لا يمكنهم أن يجدونها في أوطانهم”.