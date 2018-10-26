كونتي للسراج: أقصى إلتزام بإشراك كل الأطراف المعنية بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، الالتزام التام بإشراك جميع الجهات الفاعلة، المحلية والدولية، لمواجهة الأزمة الليبية الصعبة والتغلب عليها.

وقالت مذكرة صدرت عن مقر الحكومة قصر (كيجي)، إن ما سلف ذكره، هو “باختصار شديد، خلاصة اللقاء الذي جمع كونتي والسراج”، والذي “كان من المقرر أن يستمر 40 دقيقة في البداية، إلا أنه استمر لأكثر من ساعتين”، والذي “تم خلاله تناول العديد من القضايا على ضوء مؤتمر ليبيا المقرر في باليرمو”، يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وواصلت المذكرة أن “كونتي أكد للسراج على ضرورة السعي، من خلال كل جهد ممكن، إلى اقتناء الحد الأقصى من مشاركة جميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي تهتم بالتطور الإيجابي للأوضاع في ليبيا، لمصلحة سكانها ومؤسساتها”.

وذكر البيان أن “الرئيس السراج، أكد حضوره للمؤتمر عن ليبيا في باليرمو، وأكد مع الرئيس كونتي مجددا على أهمية تعزيز العمليات الدستورية ـ السياسية، في ظل احترام أمن السكان وخطة عمل الأﻣﻢ المتحدة، التي تعد أﺳﺎساً ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ”.