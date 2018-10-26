سيناتور إيطالي معارض: مرسوم سالفيني الأمني لا يحل أي شيء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي معارض إن المرسوم الأمني لوزير الداخلية ماتيو سالفيني، لا يحل أي شيء على صعيد مسألة الهجرة.

وأضاف نائب رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ فرانكو ميرابيللي، في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “ظاهرة الهجرة مسألة معقدة:، وأنه “ضد التدهور الحضري نحتاج بالتأكيد إلى عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم أيضا”، لكن “مرسوم سالفيني، بغض النظر عن تصريحات نائب رئيس الوزراء المنتمي الى حزب رابطة الشمال، لم تعد هناك موارد، ولا حتى للإعادة الطوعية”، أي “لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون طواعية بالعودة إلى بلدانهم الأصلية”.

وخلص السيناتور اليساري الى القول إنه “ليست هناك أي حلول، ويجب على المواطنين أن يعلموا ذلك”.