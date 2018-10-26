سياسي يساري إيطالي: الموازنة فاشلة ومضرة لبلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سياسي يساري إيطالي أن خطة الموازنة الإقتصادية لحكومة (رابطة الشمال ـ حركة خمس نجوم)، “فاشلة وتلق الضرر لبلادنا”.

وأضاف المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والتقدمية (MDP)، روبيرتو سبيرانتسا، خلال لقاء مع الناخبين في عاصمة مقاطعة بازيليكاتا، بوتينتسا (جنوب)، الجمعة، أن نائبي رئيس الوزراء ماتيو “سالفيني ولويجي دي ديو، يواصلان إلقاء اللوم على أوروبا، لكنهما يخفيان الحقيقة”.

وأشار سبيرانتسا الى أن “المناورة الإقتصادية مفلسة مقدماً، لأنها لا تعيد إطلاق عجلة النمو في البلاد”، بل إنها “تزيد ارتفاع حاجز اللا مساواة بإزالة الرفاه الإجتماعي”، كما “تكافئ المتلاعبين والماكرين من خلال العفو عنهم”.

وخلص منسق الحركة الديمقراطية والتقدمية الى القول إن “ذنب هذه الخيارات يقع عليهما فقط”، في إشارة الى سالفيني و دي مايو دائما.