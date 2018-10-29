إدانة أممية لهجوم إرهابي على بلدة وسط ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها “تدين بشدة الاعتداء الدامي”، الذي إستهدف أمس الاحد بلدة الفقهاء (وسط ليبيا)، واصفة إياه بـ”العمل الانتقامي الوحشي”.

ووفق السلطات المحلية الليبية، فإن الهجوم شنه تنظيم داعش، واستفر عن مقتل أربعة مدنيين، حيث تم إعدام اثنين منهم أمام العامة، وخطف تسعة على الأقل.

وقالت البعثة أنها “تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن”، كما أنها تذكّر “أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين”، داعية إياهم إلى “الكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية إمتثالاً للقانون الإنساني الدولي”.

كما تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني الذي يزداد هشاشة في وسط ليبيا”، وتدعو الليبيين إلى “وضع خلافاتهم جانباً والتعاون على دحر التهديد الإرهابي الذي يهدد استقرار وأمن بلادهم”.