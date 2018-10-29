الحكومة الايطالية: حفتر يؤكد لكونتي مشاركة “نشطة” بمؤتمر باليرمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ، عقد “اجتماعًا طويلًا ومفصلاً مساء (أمس) الأحد مع الجنرال خليفة حفتر – قائد الجيش الوطني الليبي-“، أكد خلاله الاخير المشاركة في مؤتمر باليرمو مع “ضمان الاستعداد على التحاور” مع الاطراف الليبية الاخرى بالمؤتمر

ووفق مذكرة صدرت اليوم الاثنين عن رئاسة الحكومة في روما، فإن الاجتماع شهد “تبادلا للآراء حول الوضع الليبي، وأيضاً في ضوء مؤتمر باليرمو”، المقرر في 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر.القادم

كما جدد كونتي بأن “المؤتمر من أجل ليبيا وليس عن ليبيا” ، ويستوحى من مبدأين أساسيين هما “الاحترام الكامل للمسؤولية التي على عاتق الطرف الليبي وشمولية العملية السياسية، التي تندرج ضمن المسار الذي خطته الأمم المتحدة” لتجاوز الازمة في ليبيا.