كونتي حضور كل الفاعلين الليبيين مؤتمر باليرمو يدعم أمن البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن “حضور جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا لمؤتمر باليرمو، يهدف إلى دعم ظروف الأمن والتنمية الاقتصادية”، في البلاد.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية قد عقد أمس “اجتماعًا مطولًا ومفصلاً مع قائد الجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، لتبادل الآراء حول الوضع الليبي”، وفق بيان صدر عن مقر الحكومة الإيطالية، قصر (كيجي)، وذلك “على ضوء مؤتمر باليرمو المقرر عقده يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر”، المقبل.

وأشارت المذكرة الى أن “الاجتماع المذكور يأتي تبعا للقاءات التي انعقدت في روما الجمعة الماضية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، ومع الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة”.

وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس الوزراء أن “حضور جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا لمؤتمر باليرمو يهدف إلى دعم ظروف الأمن والتنمية الاقتصادية”، فضلا عن “تعزيز الإطار السياسي الدستوري، كأساس لعملية سياسية منظمة ترتكز على خطة عمل الأمم المتحدة”.

واختتم كونتي مشدداً على “دور المُيسِّر الذي ينوي القيام به خلال حدث باليرمو، وهو عمل يمكنه أن يستفيد من وجود ودعم العديد من أعضاء المجتمع الدولي”.

كما قال البيان إن “المشير حفتر قد أكد مشاركته في مؤتمر باليرمو، وإستعداده للقاء، يأمل بأن يتيح حوار بنّاء، ويمثل فاتحة لعملية توحيد حقيقية تتماشى مع التوقعات المستمرة للشعب الليبي”.