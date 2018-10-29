تاياني يصف الموازنة الإيطالية بـ”الكارثة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إن “هذه المناورة الإقتصادية كارثة بأسرها”، لإنها “تتعارض مع مصلحة الإيطاليين ولا تخلق فرص عمل جديدة”.

واضاف تاياني على هامش زيارته مستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال) الاثنين، أن الحكومة “ستجعل الأيطاليين يدفعون الثمن لإنقاذ المصارف”. كما وانتقد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي المناورة بشدة، من وجهة نظر الصحة أيضا، قائلا “سيكون هناك القليل من المال للصحة أيضًا، حيث ستخفض نفقات قطاع الصحة من 6.7٪ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الى نسبة 6.5٪”.

وخلص رئيس البرلمان الأوروبي الى القول إنه “من هذا المنطلق، نحن دون المتوسط الأوروبي، نحن تحت مستوى فرنسا وألمانيا، وهذا ليس جيداً”، فـ”كل هذا لا معنى له”.