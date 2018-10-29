ثلاثة قتلى بوسط إيطاليا لسوء الاحوال الجوية وروما تدعو سكانها الحد من تحركاتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ناشدت وحدة الدفاع المدني في العاصمة الايطالية روما عصر اليوم الاثنين المواطنين إقتصار الخروج من بيوتهم على حالات الضرورة نظرا لإمكانية تفاقم الظروف الجوية في الساعات القادمة ومن أجل تسهيل مرور مركبات الطوارئ والاسعاف

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادثين منفصلين بمحافظتي لاتينا وفروزينوني، على أبواب العاصمة روما، إثر سقوط أشجار على سيارتين كانوا على متنها.

ولا يقتصر تفاقم الظروف الجوية على مقاطعة لاتسيو، التي عاصمتها روما، بل تشمل مقاطعات أخرى من بينها بييمونتي وفينيتو وفريولي شمالاً وكامبانيا وكالابريا جنوباً