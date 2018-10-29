إيني: توقيع مذكرتي تفاهم مع توتال وسونطراك للتنقيب بمياه الجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقعت مجموعة ايني الايطالية مع توتال الفرنسية وسوناطراك الجزائرية مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء شراكة حصرية في مجال الاستكشاف البحري بالمياه الاقليمية الجزائرية

جاء هذا الاعلان في بيان صدر عن عملاق الطاقة الايطالي، والذي أشار إلى التوقيع على مذكرتي التفاهم من جانب الرئيس التنفيذي لـ إيني كلاوديو ديسكالزي والمدير العام للشركة الوطنية سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، والرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويانيه، على هامش منتدى (مستقبل الطاقة في الجزائر) المنعقد في الجزائر العاصمة

وفي هذا الصدد، أشار ديسكالزي إلى أنه بمذكرتي التفاهم “سيكون لدينا الفرصة للاستكشاف في المياه العميقة في منطقة جيولوجية لم تشهد تقريبا عمليات تنقيب، حيث ستساهم هناك ايني في تقديم الخبرة المكتسبة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وفي مجال تقنيات الاستكشاف الاكثر تطورا”.

ويعمل عملاق الطاقة الايطالي في الجزائر منذ عام 1981 ويشارك في 32 ترخيص تعدين بالبلاد وينتج يوميا 90،000 برميل من النفط المكافئ