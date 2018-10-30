ترجيح زيارة رئيس الوزراء الايطالي للجزائر وتونس تحضيرا لمؤتمر باليرمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر إعلامية إيطالية بأنه من المتوقع أن يؤدي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي زيارة رسمية إلى تونس والجزائر في الايام المقبلة.

وحسب صحيفة (إل ميساجّيرو)، فإن زيارة كونتي، الذي يتواجد اليوم في الهند، تأتي في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية، الذي ستستضيفه عاصمة إقليم صقلية في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل

ونوهت الصحيفة بأن الموقف الجزائري، على وجه الخصوص، أصبح أكثر قرباً إلى ذلك الايطالي منه إلى الفرنسي، بشأن إستحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في موعد العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل حسبما أوصى مؤتمر باريس، الذي انعقد في شهر أيار/مايو المنصرم.