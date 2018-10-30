إتصالات بين الصندوقين السياديين الايطالي والهندي للاستثمار بقطاعي السكك الحديدية والصحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيودلهي- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء عن بدء الاتصالات الأولية بين الصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية وصندوق الودائع والقروض (CDP)، الصندوق السيادي الايطالي، لتطوير مبادرات مشتركة في قطاعات السكك الحديدية والصحة.

جاء ذلك خلال خطاب لرئيس الوزراء الايطالي أمام قمة الهند-إيطاليا للتكنولوجيا الملتئمة في نيودلهي.

وتحدث كونتي عن “لقاء مثمر” جمعه بنظيره الهندي ناريندرا مودي، حيث “استعرضنا جميع مجالات شراكتنا الثنائية” مع “التصميم المشترك على تعزيزها”

وأضاف كونتي، الذي تستغرق زياته للهند يوما واحداً، “بحثنا المساهمة الإيطالية المحتملة في قطاع الصناعات الهندي بمختلف المجالات التي تقدم فيها إيطاليا التميز على مستوى العالم، واستكشفنا أفق شراكة جديدة في مجال السلامة بقطاع النقل عبر السكك الحديدية وإعادة إطلاق التعاون المشترك في تطوير قطاع الطاقة المتجددة”.