دي ميستورا يجتمع بممثلي الدول الضامنة قبيل منتصف الشهر المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر مطلعة على عمل المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا إن الأخير سيجتمع مع ممثلين عن الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) في العاشر من الشهر المقبل، قبل تقديم آخر إحاطة له في مجلس الأمن. ومن المتوقع أن يجري الاجتماع في جنيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد مشاورات أجراها المبعوث الأممي مع ممثلي مجموعة السبعة المصغرة من أجل سورية في لندن الأسبوع الماضي، في إطار عملية جنيف مع كبار المسؤولين في المجموعة التي تضم (مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة)، ومشاورات مع الدول الأربعة التي اجتمعت في استانبول الأسبوع الماضي (تركيا، فرنسا، ألمانيا وروسيا)، وبعد لقاء جمعه برئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري في لندن أيضاً.

وكان دي ميستورا قد أعلن الاثنين أنه ينوي عقد مشاورات قريبة مع مسؤولين في تركيا وروسيا وإيران، ضامني مسار أستانة، استكمالاً لحضوره اجتماع القمة الرباعية حول سورية السبت الماضي، حيث أحيط علماً بدعوة هذه البلدان الأربعة إلى تشكيل وبدء عمل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري.

وشهد تشرين الأول/أكتوبر الجاري العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالأزمة السورية، لوضع خطط ملموسة قبيل مغادرة دي ميستورا منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقام المبعوث الأممي بزيارة إلى دمشق، اختصرها لساعات بعد خلاف مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول اللجنة الدستورية التي ينوي تشكيلها، وتأكيد الوزير السوري له أنه لا يريد دوراً للأمم المتحدة في صياغة الدستور، واتهام دي ميستورا له بأنه “يفهم دور الأمم المتحدة بشكل مختلف”.

وقامت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية بزيارة موسكو ولقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف وبحث الطرفان عدة ملفات أهمها اللجنة الدستورية، لم ينتج عنها أي تغير في الموقف الروسي.

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر، شهدت استانبول قمة رباعية، حضرها رؤساء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، وبحثوا الملف السوري بهدف إيجاد قواسم مشتركة ووضع آليات للتعامل مع الملفات المطروحة وخاصة اللجنة الدستورية.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر عُقد في لندن اجتماع مجموعة السبعة من أجل سورية، حضرته المعارضة السورية، لمتابعة الضغوط الدولية والأممية لإعلان إطلاق اللجنة الدستورية.