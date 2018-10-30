المفوضية الأوروبية: لن نفرض على دول شمال أفريقيا إقامة مخيمات لاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن مؤسسات الاتحاد لن تفرض شيئاً على الشركاء في الدول الأفريقية وأن ما تريده هو إقامة شراكة حقيقية معهم.

وتشير المفوضية بذلك إلى ما بجري تداوله حالياً من أن الاتحاد الأوروبي تخلى تماماً عن فكرة إقامة ما سُمي إعلامياً بمنصات انزال المهاجرين في دول شمال أفريقيا، بسبب رفض دول جنوب المتوسط.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أنعش الجدل عندما أكد في تصريحات له على هامش زيارته الأخيرة لتونس الأسبوع الماضي، بأن منصات الإنزال ليست على جدول الأعمال.

وحرصت المفوضية على “توضيح” تصريحات يونكر، مؤكدة أن ما أوروبا تريد إقامة شراكات حقيقية مع دول شمال أفريقيا، حيث “نسعى للتعاون معهم وليس لفرض أي أمر عليهم”، وفق كلام المتحدثة باسمها ناتاشا برتود.

وأوضحت برتود أن المناقشات مستمرة مع كل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للبحث عن حلول تساهم في انقاذ الناس من الموت غرقاً في المتوسط.

ويتضمن كلام المتحدثة تنويهاً بأن الفكرة لم تمت، وأنها لا تزال قيد التداول رغم الصعوبات التي تعترضها.

وكان قادة الاتحاد قد خفضوا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة من حديثهم عن فكرة منصات الإنزال التي كانوا سوقوا لها بكثافة في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وبالمقابل يتحدث قادة المؤسسات الأوروبية عن نيتهم عقد اجتماع مع جامعة الدول العربية في شباط /فبراير القادم في مصر لبحث آفاق التعاون الأوروبي – العربي، فـ”هذا هو توجهنا، ولكن لا نملك أي تفاصيل بعد”، وفق المتحدثة.

وكانت العديد من عواصم دول شمال أفريقيا قد أعلنت صراحة رفضها لأي تحرك يرمي لتحويل أراضيها إلى “مأوى للمهاجرين” الذين ترفضهم أوروبا.