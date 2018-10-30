وزيرة الدفاع الايطالية: لا دولة بأوروبا بوسعها بمفردها مواجهة التحديات الراهنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا على أن “إيطاليا بلد أوروبي بحكم طبيعته، ولكن أيضا بناء على خيار عقلاني وبعيد النظر: فلا أحد في أوروبا، ناهيك عن إيطاليا، بوسعه مواجهة تحديات العولمة الراهنة، كالحوكمة والأمن، بالموارد المتاحة على المستوى الفردي”.

ونوهت، في خطاب لمناسبة إفتتاح العام الأكاديمي الجديد لـ(مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة)، بأن “إيطاليا أبرزت دوما علامات قوية على الرغبة في السير على الطريق نحو اندماج أوروبي حقيقي في مجال الدفاع”. وأضافت “في هذه السنوات الاخيرة اتخاذ خطوات مهمة، أكثر بكثير من تلك التي تمت في الستين سنة الماضية. وأخيرا بدأنا نرى ثمار عملنا، لذلك نستطيع أن نقول أننا اليوم نشهد مسارا جديدا للاتحاد الأوروبي، ولكن من الواضح أنه يجب علينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، لأننا جميعا ندرك مزايا هائلة سوف تستمد من نهج مشترك لقضية الدفاع الأوروبي، ليس فقط من حيث الأمن والاستقرار، ولكن أيضا من حيث تعزيز الصلات عبر الأطلسي ”

وشددت وزيرة الدفاع على أن “العلاقات، من الناحية الأمنية، بين ضفتي المحيط الأطلسي ثابتة اليوم ، مثل الأمس ، وستبقى ثابتة حتى غدًا. ستبقى كذلك لأنه، أولاً وقبل كل شيء، ترتكز على هوية القيم ، بدءا باحترام الديمقراطية وسيادة القانون”.