وزير الداخلية الايطالي: حضور قطري هام بمؤتمر باليرمو حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية في الحكومة الايطالية، ماتيو سالفيني عن مشاركة قطرية رفيعة المستوى في مؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية، الذي ستستضيفه حاضرة إقليم صقلية في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال سالفيني، في بث مباشر، خلال زيارته للدوحة الثلاثاء، عبر منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، “سيكون هناك حضور هام لقطر”، وقال “اتفقنا على كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وسيشارك في المؤتمر، إضافة إلى الفرقاء الليبيين، ممثلون عن المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب وتونس وبريطانيا وكندا وتشاد والجزائر والأردن ومالطا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.