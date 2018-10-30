ترينتا: هناك حاجة لتوسيع مساهمتنا في استقرار منطقة الساحل الافريقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا “الحاجة إلى توسيع مساهمتنا في استقرار منطقة الساحل الافريقي، في سياق الالتزام المتجدد الذي قررت أوروبا تحمله من أجل استقرار ونمو القارة الأفريقية الكبرى”.

وأضافت، في خطاب لمناسبة إفتتاح العام الأكاديمي الجديد لـ(مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة)، “في هذا السياق، تندرج مهمة الدعم العسكري الإيطالي في النيجر (MISIN) ، في إطار جهد مشترك أوروبي-أمريكي، من أجل استقرار المنطقة وتعزيز القدرة على السيطرة على الاراضي الوطنية، ليس فقط بالنسبة للسلطات النيجرية بل كذلك سلطات تلك البلدان التي تنتمي إلى ما يسمى مجموعة دول الساحل الخمس”.

وتضم مجموعة دول الساحل الفريقي الخمس كل من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

وكانت ترينتا قد أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي رسميا إنطلاق البعثة العسكرية التدريبية الايطالية إلى النيجر لـ”مساعدة السلطات المحلية هناك في التحكم على أراضيها”.

البعثة العسكرية المعنية أعلنتها الحكومة السابقة برئاسة باولو جينتيلوني وحظيت بمصادقة البرلمان الايطالي مطلع العام الحالي، ولكن تعذر نشرها حينها لتباين مواقف المسؤولين في نيامي بشأنها ولرفض فرنسي مبطن، حسبما تناقلت صحف إيطالية ولكن روما لم تؤكد ذلك.