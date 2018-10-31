الاتحاد الأوروبي يفضل فصل تصرفات إيران “المقلقة” عن الاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها أخذت علماً بإعلان السلطات في الدنمارك احباط هجوم دبرته عناصر في المخابرات الإيرانية لإغتيال زعيم حزب (النضال العربي لتحرير الأحواز).

وعبرت المفوضية عن دعمها للتحقيقات التي تجريها السلطات الدنماركية لكشف ملابسات ما حدث، معلنة “إدانة أي محاولة اعتداء على مواطنين أوروبيين”، حسب المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني.

وأوضحت مايا كوسيانيتش أن المؤسسات والدول الأوروبية تتعامل بجدية مع الأعمال “المقلقة” التي تقوم بها إيران إقليمياً ودولياً.

ولم يقم الاتحاد الأوروبي بتوجيه إدانة صريحة للسلطات الإيرانية المتهمة بمحاولة تفجير تجمع لمعارضين لها في باريس، قبل أشهر، وكذلك بمحاولة اغتيال مسؤول عن حركة الأحواز في الدنمارك.

وأكدت كوسيانيتش أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع التدخل في تحقيقات تقودها دولة مثل الدنمارك بشأن ما حدث.

وبالرغم من كل ما يُثار عن تصرفات ايران الإقليمية والدولية المقلقة، إلا أن بروكسل تبدو متمسكة بالحفاظ على الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران عام 2015، رغم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه في وقت مبكر من العام الجاري.

وتقول كوسيانيتش: “لا زلنا نشعر بالقلق تجاه تصرفات إيران، ولكن بحث هذا الأمر يتم خارج إطار الاتفاق النووي الذي أثبت فعاليته”.

وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي لا زال يفرض عقوبات على أيران بسبب انتهاكها لحقوق الانسان ودورها في بعض دول الإقليم.

ويعيد المسؤولون في المؤسسات الأوروبية التأكيد على أن الاتفاق النووي مع ايران كان ولا زال فعالآً ويساهم في ضمان أمن العالم، إذ أن الهدف منه هو منع طهران من تصنيع سلاح نووي.

وتقر المتحدثة بان الحفاظ على الاتفاق يمثل تحدياً بالنسبة للأوروبيين، خاصة في ظل استمرار الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض العقوبات ضد طهران.

ومن المقرر أن تعيد واشنطن فرض عقوباتها في الرابع من الشهر القادم تطال قطاع النفط الايراني، ما سيعرقل أكثر فأكثر عمل الأوروبيين.