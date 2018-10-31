عريقات: حديث نتنياهو عن التطبيع مع العرب “هلوسه”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن “إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو يستمران بحاولاتهما تدمير حل الدولتين واستبداله بفرض الحقائق على الأرض فى سياسة منهجية لمخالفة القانون الدولي”.

وأضاف موجها إليهما الحديث “جميع ما تقومان به، لن يخلق حقا ولن ينشأ االتزاما، وان السلام لن يتحقق بسلب واغتصاب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومطالبتنا بعد ذلك بالتسليم بهذه الحقائق الاحتلالية”.

واعتبر عريقات “إن ما قاله نتنياهو عن التطبيع مع الدول العربية قبل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 67 وبما فيها القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل وما تبقى من الأراضى اللبنانية المحتلة، هو مجرد هلوسة لن تكون قابلة للتنفيذ”.

جاء ذلك خلال لقاء مع المستشار الدبلوماسي للرئاسة الفرنسية، اوريليان ليشفليير يرافقه القنصل الفرنسي العام، و وكيل وزارة الخارجية السويسرية باسكال بيرزويل يرافقها ممثل سويسرا لدى فلسطين، كل على حدة .

وثمن عريقات “مواقف فرنسا وسويسرا من رفض قرارات الرئيس ترامب بشأن القدس والاستيطان واللاجئين وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووقف الالتزامات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، وإلغاء القنصلية الأمريكية فى القدس، والتمسك بخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67″.

ودعا عريقات “سويسرا الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف لعام 1949 ، لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1994، وخاصة حماية المدنيين زمن الحرب “.

وعلى صعيد إنهاء الانقسام والمصالحة، اكد عريقات “أن الطريق الى ذلك يتمثل بتنفيذ شامل لاتفاق القاهرة في 12 تشرين الاول/أكتوبر 2017 ، وبإشراف ورعاية الأشقاء فى جمهورية مصر العربية”.