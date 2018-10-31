يوروستات: انخفاض بمعدلات البطالة في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي.

وأظهر أحدث تقرير لمكتب الاحصائيات الأوروبية (يوروستات) أن معدلات البطالة التي سُجلت في شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي بلغت 8,1% في دول منطقة اليورو (19 دولة) 6,7% في عموم الدول الـ28 الأعضاء.

وقد بلغت معدلات البطالة في نفس الفترة من عام 2017 8,9% في دول منطقة اليورو، ” تعد هذه النسبة هي الأقل منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2008″، وفق التقرير.

أما بالنسبة لدول الاتحاد بالمجمل، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضاً عن المستوى المسجل في أيلول / سبتمبر العام الماضي والذي بلغ 7,5 %.

وتعتبر النسبة المسجلة في الدول الـ28 خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي هي الأقل منذ شهر كانون الثاني/يناير عام 2000.

وسلط تقرير يوروستات الضوء بشكل خاص على انخفاض متوسط معدلات بطالة الشباب الذي وصل حالياً إلى 14,9% على المستوى الأوروبي.

ولا تزال دول مثل اليونان واسبانيا تسجل أعلى معدلات البطالة في أوروبا، إذ بلغت نسبتها على التوالي 19% و14,9% حسب تقديرات شهر تموز/يوليو العام الحالي، بينما تبقى المعدلات الأقل من نصيب التشيك 2,3%، ألمانيا وبولندا 3,4%.