إسرائيل: أحبطنا محاولة اغتيال إيرانية بالدنمارك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت إسرائيل إنها قدمت معلومات الى الدنمارك ساعدت على اعتقال عناصر من الحرس الثوري الايراني خططوا لتنفيذ عملية اغتيال ضد معارض إيراني.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية إن “جهاز الموساد ساهم في إحباط محاولة طهران اغتيال زعيم إيراني معارض على الأراضي الدنماركية”.

وأضافت نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن “الموساد نقل معلومات استخبارية للسلطات في كوبنهاغن مما مكنها من اعتقال المواطنين الإيرانيين الذين أعدوا العبوات الناسفة لغرض الاغتيال”. وتابعت “أعربت مصادر أوروبية عن اعتقادها أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هذه المحاولة”.

وكان وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن قد أعلن أن بلاده استدعت سفيرها من طهران على خلفية مخطط لمحاولة تنفيذ اغتيال في كوبنهاغن.

وقال سامويلسن خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس “قررت استدعاء سفير الدنمارك لدى طهران للتشاور. الدنمارك لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يخطط أشخاص على علاقة مع الاستخبارات الإيرانية ارتكاب اعتداءات ضد آخرين في الدنمارك”.

وأضاف أن “الدنمارك ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران”.