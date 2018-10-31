عباس يستقبل وزير الخارجية العماني بعد زيارة نتنياهو لمسقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في رام الله اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي مبعوثا من السلطان قابوس، سلطان عمان.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية إن”بن علوي سلم الرئيس رسالة من أخيه جلاله السلطان قابوس بن سعيد تتعلق بزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان”.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قام الجمعة بزيارة فريدة إلى مسقط التقى خلالها السلطان قابوس.

وتقول عمان إنها تريد التقريب بين الفلسطينيين والاسرائيليين للخروج من المأزق الحالي في عملية السلام.