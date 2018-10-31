إيطاليا: رئيس الوزراء إلى تونس الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئاسة الوزراء الايطالية أن رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي سيزور تونس يوم الجمعة، الموافق الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتضمن جدول زيارة كونتي لتونس لقاءً صباح الجمعة مع رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج الرئاسي، يليه إجتماع مع نظيره التونسي يوسف الشاهد.

وكانت مصادر إعلامية قد ربطت في وقت سابق زيارة كونتي لتونس، وأخرى لاحقة إلى الجزائر، بالتحضيرات لمؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية، الذي ستستضيفه عاصمة إقليم صقلية في يومي 12-3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل

ونوهت تلك المصادر بأن الموقف الجزائري، على وجه الخصوص، أصبح أكثر قرباً إلى الايطالي منه إلى الفرنسي، حيث ترى روما أن الاوضاع الأمنية وعدم توافق الفرقاء الليبيين في طرابلس وبنغازي يعزز من فرضية إستحالة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تحظى نتائجها بقبول الجميع في ليبيا، بنهاية العام الحالي.