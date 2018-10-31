وزارة الداخلية الايطالية: 12 مليون يورو لتسهيل عودة المهاجرين الطوعية لبلدانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الداخلية الايطالية الأربعاء أنها خصصت 12 مليون يورو، نصفها ممنوح من الاتحاد الأوروبي، لتسهيل عمليات “العودة الطوعية الميسرة” لصالح المهاجرين غير النظاميين أو النظاميين الذين يريدون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وذكرت أن هذه الموارد المالية ستستغل في تمويل مشاريع لإعادة إدماجهم في سوق العمل في بلدان المنشأ، يستفيد منها حوالي 2700 شخص، معظمهم من مواطني بنغلاديش وباكستان ونيجيريا وساحل العاج، وهي دول وقعت معها إيطاليا اتفاقيات إعادة قبول ثنائية.

ونوهت مذكرة بهذا الصدد بأن هذه المبادرة هي الثانية من نوعها منذ تولي وزير الداخلية، ماتيو سالفيني منصبه أوائل حزيران/يونيو الماضي، حيث وافق على مشروع مماثل في آب/أغسطس الماضي، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، لإعادة 900 مهاجر بتمويل من المفوضية الأوروبية، تبلغ قيمته 6 ملايين يورو.