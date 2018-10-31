المفوضية الأوروبية تأسف لانسحاب النمسا من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعربت المفوضية الأوروبية عن شعورها بـ”الأسف” لقرار النمسا، المُعلن، اليوم حول الانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، والمنتظر تبنيه رسمياً في 10 و11 الشهر القادم في المغرب.

وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن النمسا كانت لعبت دوراً هاماً في المفاوضات التي أدت إلى إقرار هذا الميثاق، معلنة أنها “نجري اتصالات مع السلطات النمساوية للحصول على مزيد من التوضيحات بشأن الموقف الجديد”، وفق المتحدثة باسمه.

ويرى الاتحاد الأوروبي، بدوله ومؤسساته، أن مشكلة الهجرة تمثل تحدياً عالمياً يستدعي حلولاً عالمية مبنية على تقاسم المسؤوليات والعمل المنسق والتضامن.

ونوهت المتحدثة إلى أن هذا الميثاق ليس ملزماً من الناحية القانونية، وبالتالي فهو لن يغير من صلاحيات الدول والمؤسسات الأوروبية في مسألة إدارة الهجرة,

هذا وسيؤدي موقف النمسا الذي يُضاف إلى موقف مماثل سبق لهنغاريا أن اتخذته من الميثاق أن يضعف الاتحاد الأوروبي، الذي لن يستطيع تبني الميثاق ككتلة موحدة، وبالتالي “ستقوم عواصم الدول الأعضاء بالتوقيع عليه فرادى”، حسب المتحدثة.

وكان الائتلاف الحاكم في النمسا قد أعلن أنه لن يتبني هذا الميثاق حرصاً على السيادة الوطنية في إدارة ملف الهجرة.