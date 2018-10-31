إيطاليا: سالفيني يلتقي معيتيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية في الحكومة الايطالية، ماتيو سالفيني إنه إجتمع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية، أحمد عمر معيتيق، المتواجد حاليا في روما، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو عن الأزمة الليبية، الذي ستستضيفه عاصمة إقليم صقلية في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووصف سالفيني، في تغريدة بموقع (تويتر)، اللقاء مع المسؤول الليبي بـ”المفيد”، حيث “تحدثنا عن التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير القانونية والتعاون بين بلدينا”، على حد تعبيره

وتتزامن زيارة معيتيق لروما مع تلك لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة، خالد المشري. وعقد المسؤولون الليبيون الثلاثة، كل على حدة، اجتماعات مع وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي بمقر الوزارة (قصر فارنيزينا).