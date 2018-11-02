خطيبة جمال خاشقجي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كافة الحكومات بالعمل على تحقيق العدالة في قضية مقتله.

وقد نشرت جنكيز، تركية الجنسية، رسالة مفتوحة في صحيفة لوموند الفرنسية تم تداولها بشكل واسع في الصحافة الدولية اليوم.

وقد أثار مقتل خاشقجي، الذي دخل قنصلية بلاده في استانبول يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولم يخرج منها، ضجة عالمية وأزمات دولية متشعبة، خاصة فيما يتعلق بملابسات وفاته والطرف المسؤول عنها.

وتتحدث جنكيز بإسهاب عن مشاعرها بعد فقدان خطيبها، فهي ترى أن اغتياله قد هز العالم، وأن فقدانه يعني فقدان “صوت ذو مدى عالمي”.

وترى جنكيز أن التحرك الدولي الذي أثاره مقتل جمال خاشقجي يشير إلى أن من ارتكبوا هذا العمل لن ينجحوا في محو الرؤية التي دافع عنها من أجل بلده، بل هم “هم أعطوا هذه الرؤية مزيداً من القوة”، على حد وصفها.

وطالبت خديجة جنكيز الحكومات الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالإصرار على المطالبة بالعدالة، فـ”علينا أن نوجه معاً رسالة قوية للنظام السعودي مفادها عدم تمكنهم من اغتيال أي صحفي بعد الآن”، على حد تعبيرها.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد أفادت في وقت سابق بأن “النيابة العامة تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”.