كونتي يشدد على أهمية زيارته لتونس الجمعة وللجزائر الاثنين المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تونس- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي إن “زيارتي اليوم لتونس، مثل تلك يوم الاثنين المقبل إلى الجزائر العاصمة، تشكل فرصة هامة للحوار حول القضايا الثنائية المفصلية مثل التبادلات الاقتصادية والتجارية، والتعاون الإنمائي والهجرة”.

كما أشار إلى أنه، خلال مباحثاته الحالية في تونس (اليوم) وفي الجزائر (الاثنين المقبل)، “سيتم إيلاء اهتمام خاص للمؤتمر من أجل ليبيا، الذي سنعقده في باليرمو 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر” الجاري

واستهل رئيس الوزراء الايطالي زيارته لتونس بلقاء صباح الجمعة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يليه إجتماع مع نظيره التونسي، يوسف الشاهد.