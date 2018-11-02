كونتي: مشاركة دولية بأعلى المستويات واهتمام فرنسي كبير بمؤتمر باليرمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تونس- تحدث رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي عن “محادثات جارية” بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في باليرمو، معلنا، في مؤتمر صحفي مشترك الجمعة في تونس مع نظيره يوسف الشاهد، أن “جميع الدول أكدت مشاركتها على أعلى مستوى”، كما “تم التأكيد على أكبر قدر من الاهتمام من فرنسا “. .

ووصف كونتي دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيتواصل معه خلال الايام المقبلة، بـ”الأمر الأساسي” بالنسبة للمؤتمر.

ونوه كونتي، الذي سيزور الجزائر الاثنين القادم، بأن “ترسيخ المؤسسات والتنمية الاقتصادية في ليبيا لن يتقدما إلا من خلال عملية حوار متكامل ومصالحة تقودها الأمم المتحدة، يكون شاملا، قدر الإمكان، ويحترم خصوصية الشعب الليبي”.