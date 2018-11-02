مرصد: نحو 700 صحفي قتيل في سورية منذ بدء الأزمة والنظام “تسبب” بـ 90% منها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، الذي يُصادف اليوم الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، أكّد مرصد حقوقي سورية مقتل ما يقرب من سبعمائة صحفي في سورية منذ انطلاق الثورة عام 2011 وحتى اليوم، حذّر من أن الانتهاكات حق الصحفيين في سورية مستمرة، وأن قوات النظام السوري مُتسببة في هذه الانتهاكات بنسبة 90% منها.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المحسوبة على المعارضة، إنها وثَّقت “مقتل ما لا يقل عن 689 عاملاً في الحقل الإعلامي في سورية منذ بداية الحراك الشعبي حتى اليوم، على يد أطراف النِّزاع وفي مقدمتهم النظام السوري”. وأشارت إلى وجود 418 عاملاً في الحقل الإعلامي “معتقلاً أو مختفياً قسرياً”، منهم “346 لدى النظام، و51 لدى التنظيمات الإسلامية المتشددة، و48 لدى تنظيم داعش، و7 لدى الأكراد، و14 لدى فصائل في المعارضة المسلحة”.

وقالت الشبكة اليوم (الجمعة) إنّ “الانتهاكات” بحقّ العاملين في الحقل الإعلامي من صحفيين وإعلاميين في سورية “لم تتوقف بل مُورست في كثير من الأحيان على نحو استهداف مباشر لعملهم الإعلامي؛ بهدف إسكات أصواتهم وإرهاب بقية زملائهم؛ ما ساهم في مزيد من عمليات إضعاف المجتمع السوري وتهديد السِّلم الأهلي، ذلك من خلال تحطيم رقابة وسلطة وسائل الإعلام المستقلة”.

وأشار التقرير إلى أن قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية) “قتلت 543 من العاملين في الحقل الإعلامي، بينهم خمسة أطفال وسيدة واحدة، وخمسة صحفيين أجانب”.

كما أشار إلى أن “القوات الروسية تسببت بمقتل 19 من الكوادر الإعلامية، كما قتلت التنظيمات الإسلامية المتطرفة عمليات قتل واعتداء واعتقال للعاملين في الحقل الإعلامي، كما تعرض الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل تابعة للمعارضة المسلحة إلى عمليات قتل واعتقال وقمع”.

وذكر أن شمال شرق سورية، حيث تُسيطر قوات الإدارة الذاتية الكردية، شهدت عمليات “قتل واعتقال وإخفاء قسري لصحفيين وإعلاميين”.

لكن التقرير أكّد من جديد أن “حجم ونوعية الانتهاكات الموثَّقة يُشير بشكل لا يقبل الشَّك إلى أنَّ قوات النظام السوري مُتسببة فيها بنسبة تقترب من 90% من مجمل الانتهاكات”، كما “لم تميِّز الأطراف بين مواطن صحفي ذكر أو أنثى أو طفل وحتى بين مواطن سوري وأجنبي بالانتهاكات المرتكبة بحقهم”.

ودعت الشبكة مجلس الأمن إلى “المساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر العمل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على تأسيس محكمة خاصة تنظر في الجرائم التي ارتكبت في سورية، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضدَّ الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات”.