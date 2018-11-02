نتنياهو: علاقاتنا مع جيراننا العرب تتغير بشكل دراماتيكي للأفضل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن علاقات حكومته “مع جيراننا العرب تتغير بشكل دراماتيكي الى الأفضل”.

وقال موجها كلامه لرئيسة الوزراء الرومانية دانتشيلا في مدينة فارنا البلغاربية “انتم جيران قريبون وجيدون وحسنا نحن لدينا محيط مختلف على الرغم من ان علاقاتنا مع جيراننا العرب تتغير بشكل دراماتيكي الى الأفضل”.

وشارك نتنياهو اليوم في قمة إقليمية مع رؤساء وزراء بلغاريا واليونان ورومانيا والرئيس الصربي.

وقال إن القادة الأوروبيين وعدوه بأنهم سيعملون على “تعيير نهج تصويتهم” في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة في قضايا تتعلق بإسرائيل وإنهم “يريدون منّا الصداقة والغاز والتكنولوجيا”.

وأشار نتنياهو لرئيسة الوزراء الرومانية دانتشيلا إلى “إن إسرائيل تدافع عن أوروبا من خلال قيامها بإحباط العشرات من العمليات الإرهابية على ترابها”، على حد وصفه



كما هنأ رومانيا على نيلها رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية القادمة وطلب نظيرته الرومانية أن تساعد في “تغيير موقف الاتحاد الأوروبي من إسرائيل”.

