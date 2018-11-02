تونس تعرض على إيطاليا مقاربة اجتماعية-إقتصادية للتصدي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تونس- أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، خلال مؤتمر صحفي مشترك الجمعة بتونس مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، عن استعداد بلاده التوصل إلى إتفاق مع إيطاليا بمجال التصدي للهجرة غير النظامية مبني على مقاربة اجتماعية-إقتصادية

وقال الشاهد إنه أكد “الاستعداد لتطوير أوجه التعاون بين البلدين لإيجاد الحلول من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون مع إيطاليا في هذا المجال وفق مقاربة إجتماعية إقتصادية ترتكز على تنمية الجهات التونسية، تحسين مستويات العيش وفتح قنوات الهجرة النظامية” أمام الشباب التونسي.

وقال رئيس الحكومة التونسية إنه أبرز خلال لقائه بنظيره الايطالي “الجهود الكبيرة التي تقوم بها تونس للتصدي لهذه الظاهرة”، وقال كما “نوهت بالدعم الايطالي الهام لبلادنا بالتجهيزات والمعدات والتكوين لفائدة قواتنا الأمنية”

وتعتبر زيارة كونتي إلى تونس الأولى لبلد مغاربي منذ توليه مقاليد الحكم في إيطاليا أوائل حزيران/يونيو الماضي وتأتي تأكيدا على “عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين على ضفتي المتوسط”، وتنبع من حرص الائتلاف الجديد الحاكم (حركة خمس نجوم-حزب الرابطة، على “الارتقاء بعلاقات التعاون في مواجهة التحديات المشتركة” بالمنطقة.