الاتحاد الأوروبي: ندعم مصر في محاربة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن وقوفه إلى جانب مصر ودعم جهودها لدحر الإرهاب في البلاد.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت أن جماعة مسلحة استهدفت اليوم حافلة تنقل حجاجاً أقباط كانوا في زيارة لأحد الأديرة في محافظة المنيا (صعيد مصر)، وأسفر الهجوم عن مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين.

وعبر الاتحاد في بيان مقتضب صدر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، عن تعازيه لأهالي الضحايا وتعاطفه مع المصابين.

وقالت مايا كوسيانيتش في البيان: “ما حدث هو تذكير صارخ بالتحديات الأمنية التي تواجهها مصر”.

ويعيش أقباط مصر منذ عدة أعوام على وقع هجمات واعتداءات متفرقة تطال كنائسهم وممتلكاتهم.