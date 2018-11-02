الائتلاف الوطني يدعو روسيا تحمل مسؤولياتها تجاه إتفاق إدلب بعد قصف للنظام أسفر عن مقتل “مدنيين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الائتلاف الوطني السوري المعارض على “أهمية وضرورة الحفاظ على اتفاق إدلب وحمايته من محاولات نظام الأسد وإيران لانتهاكه وتخريبه”، وذلك في أعقاب استهداف “ميليشيا النظام ظهر اليوم الجمعة بلدة جرجناز (ريف إدلب) بالمدفعية الثقيلة”، مما أسفر مقتل 10 مدنيين، بينهم أطفال، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

واعتبر الائتلاف في بيان الجمعة، عمليات القصف في ريف إدلب، “انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي ومعاهدة جنيف التي تجرم استهداف المدنيين”، كما وصف الهجوم بـ”الخرق الخطير لاتفاق المناطق العازلة في إدلب”.

وطالب الائتلاف روسيا “بتحمل المسؤولية تجاه هذه القصف وتجاه الخروقات المتتالية والمستمرة للاتفاق من خلال القصف المدفعي المتواصل الذي تنفذه قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مناطق ريفي إدلب وحماة”.

وقال البيان “إن الائتلاف، إذ يشدد على أهمية اتفاق إدلب وضرورة العمل على حمايته ومنع النظام وميليشيا إيران من انتهاكه أو خرقه؛ فإنه يؤكد استمرار جهوده لتحويل هذا الاتفاق إلى فرصة لتحريك العملية السياسية وصولاً إلى انتقال سياسي الشامل، وهو ما تسعى إيران في المقابل إلى إحباطه”.