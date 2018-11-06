البابا: السياسة الجيدة هي التي تخدم السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “السياسة الجيدة هي التي تكون في خدمة السلام”.

وذكر بيان فاتيكاني أن هذا هو الموضوع الذي اختاره البابا لـ”رسالة اليوم العالمي للسلام”، الذي يحتفل به كالمعتاد في الأول من كانون الثاني/يناير.

وعلقت المذكرة على الرسالة بالقول إن “المسؤولية السياسية تقع على كل مواطن، وبشكل خاص من حصل على تفويض للحماية والحكم”، مبينة أن “مهمة حفظ القانون هذه تكمن في الحق بتشجيع الحوار بين الأطراف الفاعلة في المجتمع، وبين الأجيال والثقافات”، فـ”لا يوجد سلام بدون ثقة متبادلة، وأن أول شرط للثقة هو احترام العهود”.

وأشار بيان الفاتيكان الى أن “الالتزام السياسي الذي يعدّ أحد أعلى مستويات التعبير عن المحبة، يحمل في طياته القلق بشأن مستقبل الحياة والعالم، الأشخاص الأصغر والأضعف ولعطشهم لتحقيق ذواتهم”.

واستشهد البيان بقول البابا القديس يوحنا الـ23 في رسالته العامة “على الأرض السلام”، إذ قال “إن الإنسان عندما يتمتع باحترام حقوقه، يتبرعم فيه الشعور بواجب احترام حقوق الآخرين، وأن حقوق وواجبات الفرد تنّمي الوعي بالإنتماء إلى المجتمع نفسه، مع الآخرين ومع الله”.

وخلص بيان الكرسي الرسولي مذكّراً “نحن مدعوون بالتالي إلى تحقيق وإعلان بشرى السلام خبراً ساراً لمستقبل يأخذ بنظر الإعتبار كرامة وحقوق كل إنسان”.