مستثمر إيطالي عن أليتاليا: لا لخلق خسائر يدفعها المواطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأى مستثمر إيطالي إنه “يجب أن نتجنب توليد خسائر يُلقى بأعبائها فيما بعد على عاتق المواطنين الإيطاليين”. في إشارة الى مساهمة من جانب هيئة السكك الحديدية الإيطالية بدعم الناقل الإيطالي السابق المتعثر مالياً.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح معرض (إيكيما) التجاري في مدينة رو (شمال) الثلاثاء، أشار رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، فينتشنتسو بوتشّا الى “لزوم وجود شريك صناعي لشركة أليتاليا، وأن من الضروري امتلاك شركة فعالة تعمل لصالح إيطاليا، الشركة نفسها ولأجل العمال”.

وردا على سؤال عن إمكانية دخول هيئة السكك الحديدة شريكا في رأسمال أليتاليا، أجاب بوتشّا أن “الإقدام على عمليات أخرى يمكنها أن تولد خسائر يتوجب على الإيطاليين دفعها من ثم، لا يبدو لي أنه يمكنه أن يكون جزءا من حاضر إيطاليا ومستقبلها”.