إيطاليا: الحكومة تمنح مجلس الشيوخ الثقة لتعديل المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت الحكومة الإيطالية، على لسان وزير العلاقات مع البرلمان ريكّاردو فراكّارو، أنها طرحت مسألة الثقة في مجلس الشيوخ على التعديل الشامل الخاص باستبدال المرسوم الأمني.

وأضاف الوزير فراكّارو في تصريح الثلاثاء، أن “رئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، دعت زعماء الكتل البرلمانية الى الإجتماع بهذا الصدد”.

وبهذا الصدد، كتب وزير الداخلية ماتيو سالفيني على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، أنه “بعد أشهر من العمل، يأتي التصويت النهائي في مجلس الشيوخ على مرسوم الأمن والهجرة”، والذي أود أن أعطي من خلاله لهذا البلد، قليلاً من القواعد وبعض النظام”.

ورأى نائب رئيس الوزراء، أن الأمر يتعلق بـ”خطوة الى الأمام على الصعيد الأمني”، وهي “ليست لأجل المواطنين الإيطاليين فقط”، بل “للمهاجرين النظاميين والخيرين أيضاً، الذين يجب ألا يتم خلطهم مع المغتصبين والمختطفين ومروجي المخدرات، وهم أشخاص لا يهربون من الحرب بل يجلبونها إلى بيتهم”.