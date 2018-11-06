وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره الدانمركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – عقد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، اجتماعاً مع نظيره الدنماركي أندرس سامويلسن الذي رافقته وزيرة الدولة لشؤون التجارة سوزان هيلديلوند.

وقال بيان للخارجية الإيطالية إن “الوزراء ناقشوا الموضوعات الرئيسية للأحداث السياسية الراهنة على الصعيدين الأوروبي والدولي”، فضلا عن “الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وذكر البيان أنه “تم التركيز على وجه الخصوص، على الحاجة إلى وضع سياسة هجرة أوروبية حقيقية”، وكذلك على “المؤتمر لأجل ليبيا، المقرر عقده في باليرمو يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري”، فضلا عن “المفاوضات المعقدة والحاسمة بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، للفترة 2021-2027″، و”المرحلة النهائية من مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أيضا”.

وأشار البيان الى أن الوزير ميلانيزي، بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، “تحدث مع الوزير سامويلسن عن المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة، التي تمثل أكبر منظمة أمنية إقليمية”، والذي “سيُعقد في ميلانو من 6-7 كانون الأول/ديسمبر المقبل”.